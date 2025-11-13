В Пироговском университете открыли группу кратковременного пребывания детей

«Открытие группы кратковременного пребывания детей — настоящий праздник для молодых родителей. Удобно, что теперь можно оставлять ребенка под присмотром и без лишнего стресса уделять время обучению и практике. Для нас, как для студентов, важно, что это еще и бесплатно. Конечно, большой плюс в том, что дети находятся не только в пяти минутах и я в любой момент могу прийти и пообщаться с ними, но и они видят, чем занимается их мама, погружаются в атмосферу образования, знакомятся с медициной и наукой», — поделилась впечатлениями студентка шестого курса Института материнства и детства Пироговского Университета Анна Лаврентьева.