В Пироговском университете открыли группу кратковременного пребывания детей

Группу кратковременного пребывания детей открыли в Российском национальном исследовательском медицинском университете (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова в Москве, сообщили в вузе. Создание таких пространств отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
С малышами там занимается специалист с педагогическим образованием, также с ними общаются студенты. В частности, они уже провели для ребят музыкальное занятие и медицинский мастер-класс, на котором показали, как проходит осмотр новорожденного и пеленание.
Кроме того, в группе кратковременного пребывания для детей проводят развивающие игры. Еще ребята могут провести время в сухом бассейне, почитать познавательные книги, посмотреть мультфильмы или разукрасить стены.
«Открытие группы кратковременного пребывания детей — настоящий праздник для молодых родителей. Удобно, что теперь можно оставлять ребенка под присмотром и без лишнего стресса уделять время обучению и практике. Для нас, как для студентов, важно, что это еще и бесплатно. Конечно, большой плюс в том, что дети находятся не только в пяти минутах и я в любой момент могу прийти и пообщаться с ними, но и они видят, чем занимается их мама, погружаются в атмосферу образования, знакомятся с медициной и наукой», — поделилась впечатлениями студентка шестого курса Института материнства и детства Пироговского Университета Анна Лаврентьева.
Пространство работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 7:30 до 19:30.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.