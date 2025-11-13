В Башкирии добились возбуждения дела за невыполненные работы по водоснабжению

По инициативе прокуратуры в Ишимбайском районе началось уголовное преследование по факту мошеннических действий, выявленных при строительстве водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стало проведение Ишимбайской межрайонной прокуратурой проверки, в ходе которой изучалось, как исполняется законодательство в жилищно-коммунальной сфере. В результате выяснилось, что в июле 2021 года было подписано государственное соглашение между ГКУ «Управление капитального строительства РБ» и компанией «Башуралспецэкострой». Контракт на 45 миллионов рублей предполагал реконструкцию систем водоснабжения в сёлах Урняк и Карасевка.
Однако на данный момент строительные работы так и не были доведены до конца. Степень готовности объекта оценивается всего в 30%. Проверка показала, что заказчик и подрядчик подписали акты о выполнении работ, которые в реальности не проводились. Сумма по этим фиктивным документам превысила 2,1 миллиона рублей, и деньги были перечислены компании.
После этого прокуратура направила все собранные материалы в следственные органы, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
