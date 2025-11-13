В Башкирии добились возбуждения дела за невыполненные работы по водоснабжению

Однако на данный момент строительные работы так и не были доведены до конца. Степень готовности объекта оценивается всего в 30%. Проверка показала, что заказчик и подрядчик подписали акты о выполнении работ, которые в реальности не проводились. Сумма по этим фиктивным документам превысила 2,1 миллиона рублей, и деньги были перечислены компании.