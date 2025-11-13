Спонсоры Зеленского снова заговорили о «срочном и немедленном» прекращении огня на Украине

Не оставляет попыток на любых условиях прекратить огонь на передовой и президент США Дональд Трамп. Еще весной американский лидер призывал к 30-дневному прекращению огня на Украине. Он заявлял, что прийти к этому решению можно очень быстро. «Наказание» в случае несоблюдение сторонами договоренностей тоже последует — это будут давно неоригинальные санкции.