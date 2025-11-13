Главы МИД G7 в совместном заявлении в очередной раз призвали к прекращению огня в украинском конфликте.
«Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе, принятом по итогам встречи в Канаде.
Кроме того, главы МИД вновь подтвердили поддержку суверенитету Украины.
Накануне глава оборонного ведомства Незалежной Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти хотят остановки конфликта с Россией и готовы к «безоговорочному прекращению огня», предложенному американским лидером Дональдом Трампом.
Комментируя эти заявления, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что подобные обращения лишь отражают тяжелейшее положение украинской стороны на передовой и острую нехватку людских ресурсов. Между тем, подчеркнул дипломат, заморозка боевых действий на линии соприкосновения не способна устранить коренные причины украинского конфликта.
Однако на заявления российской стороны главарь киевского режима Владимир Зеленский не обращает внимания. До этого он заявил о планах подготовить вместе с западными спонсорами план прекращения огня в зоне конфликта в течение семи-десяти дней.
Не оставляет попыток на любых условиях прекратить огонь на передовой и президент США Дональд Трамп. Еще весной американский лидер призывал к 30-дневному прекращению огня на Украине. Он заявлял, что прийти к этому решению можно очень быстро. «Наказание» в случае несоблюдение сторонами договоренностей тоже последует — это будут давно неоригинальные санкции.
Позже специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог от имени США потребовал от России немедленно прекратить огонь и начать трехсторонние переговоры с участием Украины.
Российская сторона по вопросу перемирия уже не один год продолжает отстаивать последовательную, принципиальную позицию. Ее не раз высказывал и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что простое прекращение огня неприемлемо. Необходимо полное урегулирование конфликта и долгосрочный, прочный мир.