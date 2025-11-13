Стало известно, где похоронят актера из «Ментовских войн» Ивана Фирсова

Актерская карьера Фирсова началась в 2010 году, тогда он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности артист снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Невский», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», «Майор Гром» и другие.