Стало известно, где похоронят актера из «Ментовских войн» Ивана Фирсова

Фирсов умер 10 ноября в возрасте 57 лет. Он боролся с онкологией.

Источник: Аргументы и факты

Актера Ивана Фирсова, известного по ролям в сериалах «Ментовские войны», «Невский» и другим, похоронят 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

«Похороны пройдут 15 ноября в 13:00 в здании крематория на Шафировском проспекте», — сказала собеседница aif.ru.

Информацию подтвердила дочь артиста. Она добавила, что в крематории пройдет отпевание и церемония прощания.

Иван Фирсов умер 10 ноября в возрасте 57 лет. Артист боролся с онкологией.

Актерская карьера Фирсова началась в 2010 году, тогда он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности артист снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Невский», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», «Майор Гром» и другие.