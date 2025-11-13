Стало известно, где похоронят актера из «Ментовских войн» Ивана Фирсова

Актера Ивана Фирсова, известного по ролям в сериалах «Ментовские войны», «Невский» и другим, похоронят 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.
«Похороны пройдут 15 ноября в 13:00 в здании крематория на Шафировском проспекте», — сказала собеседница aif.ru.
Информацию подтвердила дочь артиста. Она добавила, что в крематории пройдет отпевание и церемония прощания.
Иван Фирсов умер 10 ноября в возрасте 57 лет. Артист боролся с онкологией.
Актерская карьера Фирсова началась в 2010 году, тогда он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности артист снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Невский», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», «Майор Гром» и другие.