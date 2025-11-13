Тулупчик и комарик: в Тюмени выбрали логотип для нового катка. Фото

«Комарик был выбран маскотом, так как он уже ассоциируется с парком и полюбился жителям, а мы постарались придать ему дружелюбный вид. У нас уже есть маскот на катке на Уездной — лисенок “Тулупчик”, и мы решили создать целую команду “Сердца”, символизирующую единство и дружбу нашего сообщества», — отметил Мурзагильдин.