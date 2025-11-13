Власти Литвы ограничили Моргенштерну* въезд в страну на 10 лет

Литва внесла российского рэпера Алишера Моргенштерна* в перечень нежелательных лиц, а также запретила ему въезжать в страну. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил представитель департамента миграции республики Рокас Пукинскас.
— Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет, — цитирует его ТАСС.
По его словам, основанием для принятого решения послужило обращение МИД Литвы, а также дополнительная информация, собранная ранее.
Она позволила предположить, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.
24 октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждал что, что рэпера Моргенштерна* необходимо объявить нежелательным лицом в Литве — причиной стала позиция музыканта, касающаяся Республики Крым.
Переезд в другую страну сильно сказался на исполнителе. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что российский рэпер начал меньше зарабатывать на своих концертах из-за отъезда из России.
*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.