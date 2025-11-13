Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности

Президент США Дональд Трамп намерен провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он уточнил, что Вашингтон также планирует проверить средства доставки вооружения и отметил, что аналогичные испытания проводят и другие страны.
По словам Рубио, США должны убедиться, что их вооружение работает исправно и безопасно, находясь на уровне с другими государствами, которые проводят подобные испытания.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон обеспокоен быстрым развитием ядерной программы Китая, которую он назвал самым стремительным наращиванием военного потенциала в истории человечества, передает сайт Госдепартамента США.
Президент США Дональд Трамп ранее поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.
Армия Соединенных Штатов провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.