Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности

Президент США Дональд Трамп намерен провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он уточнил, что Вашингтон также планирует проверить средства доставки вооружения и отметил, что аналогичные испытания проводят и другие страны.