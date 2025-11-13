В Челябинске ищут главврача стоматологии с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц

Второе место в рейтинге занимает вакансия водителя, где предлагается заработная плата до 240 тысяч рублей. Для трудоустройства необходимо обладать водительскими правами категорий «С» и «Е». Третье место также отдано вакансии водителя с максимальным уровнем дохода в 230 тысяч рублей. Кроме того, в список вошли предложения о работе кузовщиком грузовых автомобилей и персональным менеджером с минимальным окладом в 120 тысяч рублей.