Созданная с помощью ИИ певица впервые попала в музыкальный чарт Billboard

Музыка была создана с помощью ИИ-приложения Suno.

Источник: Аргументы и факты

Виртуальная певица Xania Monet, созданная поэтессой Телишей Джонс из США, стала первым артистом на основе искусственного интеллекта, попавшим в радиочарт Billboard. Её дебютный трек «How Was I Supposed to Know» сначала завоевал популярность в TikTok, а затем возглавил чарт R&B Digital Song Sales.

Успех композиции принёс Телише Джонс многомиллионный контракт с лейблом Hallwood Media. Все тексты песен Xania Monet основаны на собственных стихах Джонс, а музыка создаётся с помощью ИИ-приложения Suno.

Рост популярности виртуальной исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию в музыкальном сообществе. Так, певица Kehlani в своём TikTok-аккаунте резко осудила использование ИИ в творчестве.

Однако команда проекта подчёркивает, что они не хотят заменить живых артистов, а открыть новое направление в музыке.

«ИИ не заменяет художника», — заявил менеджер проекта Ромел Мёрфи.

Ранее сообщалось, что Google обвинили в слежке за пользователями с помощью искусственного интеллекта.