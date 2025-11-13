Созданная с помощью ИИ певица впервые попала в музыкальный чарт Billboard

Виртуальная певица Xania Monet, созданная поэтессой Телишей Джонс из США, стала первым артистом на основе искусственного интеллекта, попавшим в радиочарт Billboard. Её дебютный трек «How Was I Supposed to Know» сначала завоевал популярность в TikTok, а затем возглавил чарт R&B Digital Song Sales.