В больницу Томска поступили два новых автомобиля

Врачи смогут выезжать на них на дом к пациентам.

Два новых автомобиля поступили в городскую клиническую больницу № 3 имени Б. И. Альперовича в Томске. Это событие отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

«Нива Тревел» и «Лада Гранта» предназначены для выездов врачей на дом к пациентам. Также на этих машинах будут доставлять медицинскую документацию и результаты обследований в больницу.

«Приобретение дополнительного транспорта повысит эффективность работы медицинского персонала и улучшит логистику», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.