Михаил Мишустин назвал 5 основных направлений развития ИТ-отрасли

«Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер — от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», — отметил курирующий «цифру» вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого привела в сообщении АНО «Национальные приоритеты».