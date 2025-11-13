Землю ожидает глобальное потепление на 2,6 градуса: чем это грозит

Согласно докладу Climate Action Tracker, мир движется к катастрофическому потеплению на 2,6 градуса по Цельсию. Обязательств стран недостаточно для выполнения Парижского соглашения, пишет The Guardian.
Выбросы от ископаемого топлива достигли рекорда. Хотя рост замедлился, он сохраняется. Гендиректор Climate Analytics Билл Хэйр предупредил, что повышение температуры вызовет глобальную катастрофу. Это приведет к коллапсу сельского хозяйства в Европе, засухам в Азии и Африке.
На саммите Cop30 лишь около 100 стран представили новые планы по сокращению выбросов. США при Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения и не прислали делегацию.
Ученые констатируют ослабление природных поглотителей углерода. Леса Амазонии и Юго-Восточной Азии сами стали источниками CO2. Профессор Коринн Ле Кере отметила, что выбросы растут медленнее благодаря росту возобновляемой энергетики. В 35 странах выбросы снижаются при росте экономики. Однако этого недостаточно для предотвращения климатической катастрофы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что каждую минуту глобальное потепление уносит минимум одну жизнь. С 90-х годов число смертей из-за жары увеличилось на 23%.