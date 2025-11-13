Землю ожидает глобальное потепление на 2,6 градуса: чем это грозит

Выбросы от ископаемого топлива достигли рекорда. Хотя рост замедлился, он сохраняется. Гендиректор Climate Analytics Билл Хэйр предупредил, что повышение температуры вызовет глобальную катастрофу. Это приведет к коллапсу сельского хозяйства в Европе, засухам в Азии и Африке.