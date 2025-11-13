В Коркине устранили аварию, оставившую город без водоснабжения

В Челябинской области устранили произошедшую утром коммунальную аварию, из-за которой жители города Коркино и поселка Роза остались без воды. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.
«Авария устранена. Насосы запущены. Приступили к наполнению системы водой», — отметил чиновник.
Утечку на насосном коллекторе обнаружили в 05:00 по местному времени (03:00 по мск). Насосная станция оказалась затопленной. Из-за аварии без воды остались свыше 37 тыс. жителей.
