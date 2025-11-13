В Пензе открылась новая площадка для занятий суставной гимнастикой

«В нашем возрасте спорт крайне полезное занятие. Я сама посвятила ему всю жизнь, поэтому, когда самочувствие немного ухудшается, возвращаюсь к тренировкам. Это не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье. Так что гимнастика никогда не бывает лишней», — отметила тренер проекта «Серебряная Пенза», который является частью программы «Активное долголетие», Таиса Петрова.