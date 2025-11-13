В Пензе открылась новая площадка для занятий суставной гимнастикой

Площадка для занятий суставной гимнастикой открылась на базе Дворца спорта «Рубин» в Пензе. Тренировки будут проходить по программе «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
«В нашем возрасте спорт крайне полезное занятие. Я сама посвятила ему всю жизнь, поэтому, когда самочувствие немного ухудшается, возвращаюсь к тренировкам. Это не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье. Так что гимнастика никогда не бывает лишней», — отметила тренер проекта «Серебряная Пенза», который является частью программы «Активное долголетие», Таиса Петрова.
Новое пространство будет работать для пожилых каждую пятницу с 11:00. Записаться на занятия можно по телефону +7 (996) 807−19−69.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.