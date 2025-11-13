Ученые из США назвали дату, когда в Луну врежется астероид-убийца

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) спрогнозировали дату предполагаемого столкновения «астероида-убийцы» YR4 с Луной — 22 декабря 2032 года, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По словам доктора Эндрю Ривкина, сейчас вероятность столкновения космических тел — 4%, однако она может возрасти до 30%.
Если массивный астероид длиной в 67 метров действительно столкнется с Луной, он может образовать кратер на ее поверхности шириной 0,6 мили (1 км), Землю осыплет лунными осколками.
Сейчас астероид уходит из поля зрения телескопов на Земле. При помощи JWST его можно будет увидеть только пару раз в феврале 2026 года, затем он будет неуловим до 2028 года.
По словам Ривкина, у ученых осталось мало времени для предсказания точной траектории полета астероида.
