Партию новогодних елок отправили в Ростовскую область из Ульяновска. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.
Всего с начала года с территории Ульяновской области вывезли 14,6 тысячи рождественских деревьев. Поставки выполнили в десять регионов страны: в Ростовскую, Воронежскую, Оренбургскую, Самарскую области, а также в ЛНР, ДНР, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Мордовия.
Перед отправкой деревья проверили на вредные карантинные организмы. По итогам лабораторных исследований выдали 25 сертификатов, подтверждающих безопасность товара.
