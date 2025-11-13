Партию новогодних елок отправили в Ростовскую область из Ульяновска

Всего с начала года с территории Ульяновской области вывезли 14,6 тысячи рождественских деревьев. Поставки выполнили в десять регионов страны: в Ростовскую, Воронежскую, Оренбургскую, Самарскую области, а также в ЛНР, ДНР, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Мордовия.