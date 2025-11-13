В удмуртском селе Верх-Уни запустят высокоскоростной интернет

Новые вышки связи введут в эксплуатацию до конца ноября в селе Верх-Уни в Удмуртской Республике. Их построили при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Юкаменского района.
В результате жители отдаленного села получат доступ к стабильной высокоскоростной мобильной связи и голосовым звонкам. Они смогут пользоваться онлайн социальными услугами, маркетплейсами, дистанционно учиться и работать.
Всего в текущем году в Удмуртии доступ к услугам интернета и мобильной связи получат 19 деревень и сел.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.