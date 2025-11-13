Новый корпус детской больницы в Костроме откроют в конце декабря

Открытие нового лечебно-диагностического корпуса детской больницы в Костроме состоится в конце декабря. Строительство медицинских учреждений — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Площадь здания — 10 тыс. кв. м. Там разместятся поликлиника, диагностическое, уроандрологическое и хирургическое отделения, операционный и реанимационный блоки. Для учреждения уже закуплено более 100 единиц современного оборудования. Например, аппарат МРТ и два УЗИ-аппарата ультракласса для диагностики врожденных пороков сердца, эндоскопическая стойка, офтальмологическое оборудование и многое другое.
«В новом корпусе мы будем концентрировать лучшие кадры и лучшую аппаратуру, чтобы и диагностика, и лечение пациентов были на самом высоком уровне. И МРТ — это большой шаг в будущее, огромное достижение для нашего региона. Ранее мы привлекали сторонние организации. А малышей для проведения процедуры под наркозом приходилось направлять в другие регионы. Теперь обследование станет доступно в амбулаторных условиях для всех детей области», — отметила главврач областной детской больницы Ольга Баранова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.