Новый корпус детской больницы в Костроме откроют в конце декабря

«В новом корпусе мы будем концентрировать лучшие кадры и лучшую аппаратуру, чтобы и диагностика, и лечение пациентов были на самом высоком уровне. И МРТ — это большой шаг в будущее, огромное достижение для нашего региона. Ранее мы привлекали сторонние организации. А малышей для проведения процедуры под наркозом приходилось направлять в другие регионы. Теперь обследование станет доступно в амбулаторных условиях для всех детей области», — отметила главврач областной детской больницы Ольга Баранова.