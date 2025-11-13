Средняя цена бензина в Иркутской области достигла отметки в 67,78 рубля за литр

В Иркутской области бензин подорожал. По информации Иркутскстата на 10 ноября, средняя цена за литр теперь составляет 67,78 рубля. Это на девять копеек больше, чем было в начале месяца.
— За последнюю неделю цены выросли на топливо всех марок, — пояснили в пресс-службе учреждения.
Согласно последним данным, стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 установилась на уровне 65,43 рубля за литр, АИ-95 — 69,65 рубля. Цена за литр АИ-98 составляет 90 рублей, а дизельного топлива — 80,25 рубля.
Так, в понедельник в Братске на табло АЗС цены на дизельное топливо и АИ-100-й изменились на 50 копеек. А в столице Приангарья стоимость АИ-92 сейчас варьируется от 61,03 до 66,98 рубля за литр.
