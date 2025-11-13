Моргенштерну* запретили въезд в Литву из-за слов о Путине

«Запрет в отношении Моргенштерна* вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — объявил журналистам представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.
Кстати, Морген* собирался выступить в Литве 29 ноября в рамках своего тура, где он презентует новый альбом. Но его там не сильно ждут — мэр Вильнюса потребовал признать Моргенштерна* персоной нон-грата в Литве, поскольку рэпер не стал в одном из интервью называть Крым украинским и с уважением высказывался о президенте РФ Владимире Путине. А вот на Украине считают, что рэпер угрожает их национальной безопасности. Но и в России его не слишком жалуют — он признан иноагентом.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
*Включён в перечень иноагентов Минюста России.