В югорском поселке Салым проложат экотропу

Экотропу протяженностью около километра проложат в поселке Салым Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ее создание направлено на привлечение гостей в регион и достижение целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Нефтеюганского района.
На маршруте планируют разместить фотозону, смотровую площадку и места отдыха, установить указатели, фигуры животных, арт-объекты, информационные стенды и даже ярмарочные домики. Место для тропы осмотрела глава Нефтеюганского района Алла Бочко вместе с активистами.
«Спасибо салымчанам за вдохновение и креатив. Впереди большая работа: оформить все идеи в проект, провести общественные обсуждения и голосование. Но уверена, все наши мечты исполнятся!» — отметила на своей странице в социальных сетях Алла Бочко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.