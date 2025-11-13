Экспортной поддержкой воспользовались 111 предприятий Архангельской области

Услугами центра поддержки экспорта Агентства регионального развития Архангельской области с начала года воспользовались 111 предпринимателей. Учреждение работает при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в агентстве регионального развития.
Одной из наиболее востребованных экспортных услуг стало участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. 12 предпринимателей региона презентовали продукцию в четырех международных выставках, 3 посетили с бизнес-миссией Абу-Даби, еще 3 — Санкт-Петербург. Кроме того, центр поддержки экспорта организовал 21 образовательное мероприятие, включая вебинары, семинары и встречи с сотрудниками торгового представительства России за рубежом.
«Мы наблюдаем ежегодный рост интереса со стороны предпринимателей, готовых осваивать международные рынки. Наша миссия — обеспечить им профессиональную, своевременную и структурированную поддержку на всех этапах экспортной деятельности — от формирования экспортной стратегии до реализации первой и последующих международных сделок», — отметил руководитель центра поддержки экспорта Денис Печинкин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.