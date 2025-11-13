Экспортной поддержкой воспользовались 111 предприятий Архангельской области

Одной из наиболее востребованных экспортных услуг стало участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. 12 предпринимателей региона презентовали продукцию в четырех международных выставках, 3 посетили с бизнес-миссией Абу-Даби, еще 3 — Санкт-Петербург. Кроме того, центр поддержки экспорта организовал 21 образовательное мероприятие, включая вебинары, семинары и встречи с сотрудниками торгового представительства России за рубежом.