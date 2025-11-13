Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в окружении в Купянске, заставляют своих бойцов идти в контратаку в обмен на еду. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов.
Голодные украинские солдаты просят командование сбросить им провизию с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако те отказывают, ссылаясь на их бездействие в окружении.
— Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли, а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить, — сказал один из командиров.
Военные, в свою очередь, не могут атаковать из-за длительного голода и жажды. Некоторые из бойцов не ели почти неделю, поэтому пообещали пойти в контратаку, передает ТАСС.
11 ноября стало известно, что российские войска полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области от присутствия бойцов украинской армии.
В тот же день подразделения российской группировки войск «Восток» зачистили от присутствия украинских боевиков населенный пункт Новоуспеновское.