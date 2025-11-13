Грузовик врезался в толпу пешеходов на рынке в Южной Корее: есть погибшие

В южнокорейском городе Пучхон грузовик врезался в толпу пешеходов на рынке. В результате два человека погибли, еще 18 получили ранения. Об этом сообщили представители местной пожарной службы и полиции, пишет AP.
Правоохранители проводят допрос 60-летнего водителя, который, по предварительным данным, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мужчина утверждает, что транспортное средство было неисправно. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить точные причины происшествия.
По словам очевидцев, грузовик сначала развернуло, после чего он проехал вперед еще 150 метров, сбивая людей на своем пути. 11 из 18 пострадавших получили серьезные травмы, их доставили в больницу.
Ранее в Сочи 56-летний водитель Land Rover сбил 57-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как уточнили правоохранители, авария случилась, когда водитель внедорожника поворачивал направо на регулируемом перекрестке.