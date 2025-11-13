В Челябинской области согласовали количество бюджетных мест в колледжах и вузах

«Утвердить общий объем цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2026−2027 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Челябинской области», — говорится в документе. Для колледжей будет доступны 17 тысяч 558 бюджетных мест, для вузов — 240.