Собянин рассказал, как проходит обучение в предпринимательских классах школ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число учеников предпринимательских классов увеличилось в восемь раз.
В этих классах школьники углубленно изучают математику, обществознание, иностранный язык и ряд специальных курсов. Они знакомятся с различными экономическими системами, факторами производства, видами рынков, а также осваивают инструменты маркетинга и технологии продаж. Важное место в программе занимает изучение основ бизнес-моделирования и составления бизнес-планов.
Для успешного ведения бизнеса необходимо уметь анализировать, мыслить нестандартно и эффективно доносить свою позицию до аудитории, поэтому в программу включены занятия по развитию эмоционального интеллекта, креативности, критического мышления, а также навыков публичных выступлений и работы в команде.
Помимо школьной программы, ученики предпринимательских классов изучают профессию банковского агента, осваивая основы кредитной работы, депозитарных операций и консультирования клиентов. По завершении обучения они решают кейсы, сдают экзамен и получают диплом о профессиональной подготовке.
Программа сотрудничает с более чем 300 компаниями, среди которых Wildberries& Russ, Сбер, Альфа-банк, «Авито» и «Яндекс». На площадках этих партнеров школьники посещают бизнес-тренинги, семинары, лекции и игры, участвуют в кейс-чемпионатах, бизнес-акселераторах и форсайт-сессиях. Успешные предприниматели делятся своим опытом, дают советы и помогают школьникам разрабатывать собственные бизнес-идеи.
Большое значение для программы имеет сотрудничество с Институтом проблем управления Российской академии наук и 17 вузами, включая Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Школьники посещают лекции, семинары и мастер-классы, где под руководством преподавателей и ученых учатся создавать проекты и проводить исследования, добавил Сергей Собянин.