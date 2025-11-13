Собянин рассказал, как проходит обучение в предпринимательских классах школ

Большое значение для программы имеет сотрудничество с Институтом проблем управления Российской академии наук и 17 вузами, включая Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Школьники посещают лекции, семинары и мастер-классы, где под руководством преподавателей и ученых учатся создавать проекты и проводить исследования, добавил Сергей Собянин.