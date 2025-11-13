Рэпера Akon арестовали в США: что известно

Знаменитый певец Akon (Алион Тиам) был арестован в пригороде Атланты, США. Причиной задержания стали его неявки в суд по делу о вождении с просроченными правами, пишет AP News.
По информации полиции, задержание произошло в городе Чамбли. Артиста доставили в тюрьму округа ДеКалб, а затем передали коллегам из Розуэлла. После оформления документов музыкант внес залог и покинул камеру.
К задержанию исполнителя привел недавний инцидент. Полиция Розуэлла обнаружила музыканта в неисправном электрокаре Tesla Cybertruck на оживленной трассе. Проверка показала, что у музыканта отсутствовала страховка, а водительские права были аннулированы. Машину конфисковали, а самому певцу выписали штраф.
Ранее пятикратный номинант на премию Grammy Akon дал два концерта в России. До этого он был в стране в далеком 2014 году, а в Сочи он побывал впервые.