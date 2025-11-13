Ричмонд
Синоптик Вильфанд: 80 процентов территории РФ покрыто снегом

На территории России уже выпало столько снега, что им покрыто около 80 процентов страны. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что снег появился на европейской части страны, в частности, в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Также осадки наблюдаются в Мурманской области, где снежный покров держится уже пять дней, хотя пока он небольшой.

По словам Вильфанда, снег уже выпал и в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, передает РИА Новости.

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что до субботы включительно в Москве и области ожидается температура до плюс 6 градусов. Однако в ночь на воскресенье в столицу придет холодный фронт, а дожди сменятся на мокрый снег.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выступил с похожим прогнозом. Однако снег будет непродолжительным. По его словам, в начале следующей недели в Москве прогнозируются снегопады, которые сменятся ледяными дождями. За эти несколько дней успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1−3 сантиметра.

