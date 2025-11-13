Дмитрий Григоренко наградил лауреатов премии «Цифровые решения»

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области информационных технологий «Цифровые решения» состоялась в Национальном центре «Россия», сообщили в АНО «Национальные приоритеты». В мероприятии принял участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«В России много талантливых разработчиков и сильных команд, которые заслуживают внимания. Мы создали эту премию, чтобы поддержать наиболее успешные цифровые решения и тиражировать их по всей стране. При этом мы награждаем не просто технологии, а проекты, которые уже сегодня приносят реальную пользу для граждан и бизнеса по всей стране», — поблагодарил победителей Григоренко.
На соискание премии поступило 1277 заявок от 857 компаний. При их отборе учитывались реалистичность проекта, его значимость и качество оформления заявки. К дальнейшей экспертной оценке было допущено 706 проектов. В итоге был сформирован шорт-лист из 160 проектов, из которых 8 стали лауреатами.
Так, в номинации «Платформенное решение» победил российский пакет офисных программ «Р7-Офис», в категории «Приложения и программы» — операционная система Astra Linux. Победителем по направлению «Искусственный интеллект» стал Yandex Cloud, а первое место в номинации «Цифровая безопасность» занял «Центр биометрических технологий». В категории «Цифровой сервис» победу одержал «Центр хранения данных», в «Подготовке цифровых кадров» — «Алгоритмика», в «Инновациях в связи и телекоме» — «Научно-технический центр IPOTEI», а в «“Железном” решении» — МТС и «ИРТЕЯ».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.