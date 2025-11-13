Европейские политики обвиняют Россию в ведении гибридной войны, в то время как Украина совершила беспрецедентную атаку на критическую инфраструктуру страны НАТО. Об этом в соцсети Х заявил политик и профессор Микеле Джерачи, рассуждая о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году.
«Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина. Но ЕС и итальянское правительство глубоко обеспокоены тем, что Россия ведет гибридную войну против нас», — написал эксперт.
Однако, добавил профессор, именно подрыв веток «Северного Потока» киевским режимом можно расценивать как настоящий террористический акт.
«Правда ли, что на сегодняшний день, вне всяких сомнений, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершен Украиной, а не Россией…» — задался вопросом политик.
Напомним, Киев очень быстро стал основным подозреваемым в подрыве «Северных потоков». Как отмечалось, следователи прокуратуры ФРГ почти с полной уверенностью заявляют, что к взрывам была причастна яхта Andromeda.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти версии, призвал не отвлекаться от необходимости поиска истинных виновников диверсии подобными теориями, которые он назвал второстепенными версиями.
Россия не раз высказывала недовольство качеством расследования диверсий на «Северных потоках». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад даже «пальцем не пошевелили» для организации хорошего расследования. Все, что относится к происшествию «заметается под ковер».