Европейские политики обвиняют Россию в ведении гибридной войны, в то время как Украина совершила беспрецедентную атаку на критическую инфраструктуру страны НАТО. Об этом в соцсети Х заявил политик и профессор Микеле Джерачи, рассуждая о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году.