Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Мьянма начали совместное учение «Марумекс-2025» в Андаманском море

В учениях принимают участие фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома».

Источник: Аргументы и факты

В Андаманском море стартовали российско-мьянманские военно-морские учения «Марумекс-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата “Маршал Шапошников”, корвета “Гремящий” и танкера “Борис Бутома”, вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения “Марумекс-2025”», — сказано в сообщении.

Накануне прошла церемония открытия учений, после которой стороны согласовали план совместных практических действий. В рамках подготовительного этапа моряки провели товарищеские спортивные соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, а также организовали взаимные визиты на корабли друг друга.

В ближайшие двое суток экипажи ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают совместное маневрирование и управление силами в море, проведут поиск, обнаружение и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят боевые упражнения с применением артиллерии и торпед. Также антитеррористические группы обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного «пиратами».

Мьянму на учениях представляют десантно-вертолётный корабль-док Muttama, фрегат Kyansittha, корвет Tabinshwehti и дизель-электрическая подводная лодка Minye Theinkhathu.

Как подчеркнули в пресс-службе, главная цель «Марумекс-2025» — всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка совместных мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и защиты морской экономической деятельности в акваториях Юго-Восточной Азии.

Ранее Россия и Шри-Ланка провели первые совместные учения «Тропа росомахи».