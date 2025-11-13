Россия и Мьянма начали совместное учение «Марумекс-2025» в Андаманском море

В Андаманском море стартовали российско-мьянманские военно-морские учения «Марумекс-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата “Маршал Шапошников”, корвета “Гремящий” и танкера “Борис Бутома”, вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения “Марумекс-2025”», — сказано в сообщении.
Накануне прошла церемония открытия учений, после которой стороны согласовали план совместных практических действий. В рамках подготовительного этапа моряки провели товарищеские спортивные соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, а также организовали взаимные визиты на корабли друг друга.
В ближайшие двое суток экипажи ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают совместное маневрирование и управление силами в море, проведут поиск, обнаружение и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят боевые упражнения с применением артиллерии и торпед. Также антитеррористические группы обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного «пиратами».
Мьянму на учениях представляют десантно-вертолётный корабль-док Muttama, фрегат Kyansittha, корвет Tabinshwehti и дизель-электрическая подводная лодка Minye Theinkhathu.
Как подчеркнули в пресс-службе, главная цель «Марумекс-2025» — всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка совместных мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и защиты морской экономической деятельности в акваториях Юго-Восточной Азии.
Ранее Россия и Шри-Ланка провели первые совместные учения «Тропа росомахи».