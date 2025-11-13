Россия и Мьянма начали совместное учение «Марумекс-2025» в Андаманском море

В ближайшие двое суток экипажи ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают совместное маневрирование и управление силами в море, проведут поиск, обнаружение и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят боевые упражнения с применением артиллерии и торпед. Также антитеррористические группы обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного «пиратами».