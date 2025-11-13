Ричмонд
Фальшивый пилот работал командиром воздушного судна в авиакомпании в Литве

Авиакомпания, в которой работал фальшивый пилот осуществляла рейсы в Европу, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Мужчина подделал документы, в том числе сертификат на должность командира воздушного судна (КВС), и работал в литовской авиакомпании Avion Express в течение неопределенного времени, материал из Aero Telegraph перевел aif.ru.

Уточняется, что фирма занимается «мокрым лизингом» — предоставлением самолетов и полных экипажей другим авиакомпаниям. В Avion Express подтвердили инцидент.

«Недавно компании стала известна информация о его профессиональном опыте. Было немедленно начато внутреннее расследование, которое в настоящее время продолжается», — заявил представитель.

По его словам, пилота уволили.

Как выяснило издание, мужчина летал в Европу, Латинскую Америку и на Ближний Восток. Он также работал по «мокрому лизингу» в Eurowings — авиакомпании, базирующейся в Германии.

