В деревне Веницы Вологодской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Веницы Вологодской области. Строительство медучреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Модульное здание ФАПа соответствует всем современным стандартам и оснащено необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи. В помещении есть кабинет фельдшера, смотровая и процедурная зоны, комната ожидания для пациентов, а также подсобные помещения. Для удобства пожилых и маломобильных жителей на входе установлен пандус.
По словам фельдшера Светланы Розовой, в новом медпункте получать помощь будут 187 жителей деревень Веницы, Конюхово, Козлово и села Ивановского.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.