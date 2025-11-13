«Жемчужины, разбросанные по миру»: челябинские ученые создадут словарь метафор из деклараций БРИКС

Лингвисты из Челябинска исследовали метафоры, которые используются в декларациях стран БРИКС — объединения государств, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Индонезия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Итогом работы станет словарь на пяти языках — русский, португальский, хинди, китайский, английский.
Как отмечают исследователи, метафоры являются базовыми механизмами формирования любых образов, задают положительный или отрицательный вектор восприятия, создают яркие эмоциональные устойчивые образы.
— Метафоры нам рассказывают не столько о том, что делает БРИКС, сколько о том, кем это объединение себя видит. Это идеология, упакованная в яркие и понятные образы, от которых зависит привлекательность БРИКС для других стран. Это, если позволите, бренд объединения, — рассказала профессор кафедры лингвистики и перевода ЮУрГУ Ольга Солопова в программе «Такая наука» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).
Образы строительства позиционируют БРИКС не как бунтаря и разрушителя однополярной системы, а как создателя, который предлагает миру новый альтернативный справедливый проект будущего. Метафора пути связана не только с движением и прогрессом, но и соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее.
— У меня есть две любимые уникальные метафоры из китайского дискурса. Например, страны БРИКС уподоблены жемчужинам, разбросанным по всему миру, и, только нанизанные вместе, они образуют ослепительное ожерелье. Или: БРИКС — это корабль, который разрезая волны, смело движется вперед, несмотря на шторм и ветер, — добавила Ольга Солопова.
Важная часть исследования — словарь, в котором будут собраны все метафоры (как универсальные, так и специфичные) с подробным описанием.
— Словарь может стать отличным подспорьем, потому что от корректной передачи образов, которые используют наши политические деятели, зависит успех межкультурной коммуникации, — рассказала профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ Наталья Кошкарова.
Всего в проекте задействованы ученые из четырех крупных вузов Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. В него, помимо специалистов, которые владеют пятью языками, входят также историки и политологи.