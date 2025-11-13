«Жемчужины, разбросанные по миру»: челябинские ученые создадут словарь метафор из деклараций БРИКС

— Метафоры нам рассказывают не столько о том, что делает БРИКС, сколько о том, кем это объединение себя видит. Это идеология, упакованная в яркие и понятные образы, от которых зависит привлекательность БРИКС для других стран. Это, если позволите, бренд объединения, — рассказала профессор кафедры лингвистики и перевода ЮУрГУ Ольга Солопова в программе «Такая наука» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).