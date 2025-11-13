Ученые впервые наблюдали начало смерти звезды: это перевернуло их представление о сверхновой

Астрофизики впервые наблюдали самые ранние часы взрыва сверхновой. Открытие совершила группа исследователей под руководством И Яна из Университета Цинхуа. Они использовали Очень Большой Телескоп в Чили, пишет Reuters.
Стоит отметить, что сверхновая — это мощный взрыв в конце жизни звезды, который заставляет её резко светиться гораздо ярче обычного, а затем постепенно тускнеть.
Ученые изучали звезду в галактике NGC 3621, расположенную в 22 миллионах световых лет от Земли. Ее масса превышала солнечную в 15 раз. Взрыв зафиксировали 10 апреля 2024 года. И Ян оперативно направил телескоп на объект всего через несколько часов после обнаружения.
Наблюдения показали необычную форму взрыва. Звезда напоминала вертикально стоящую оливку. Такой эффект возник из-за газопылевого диска вокруг светила. Взрыв вытолкнул вещество с противоположных сторон, сохранив сферическую форму.
И Ян отметил, что геометрия взрыва дает ключевую информацию об эволюции звезд. Новые данные противоречат некоторым современным моделям. По словам соавтора Дитриха Бааде, остаток звезды, вероятно, превратился в нейтронную звезду.
Ранее ученым впервые удалось понаблюдать, как звезды производят именно те химические элементы, из которых состоит Земля, животные, растения и даже люди.