Ученые впервые наблюдали начало смерти звезды: это перевернуло их представление о сверхновой

Ученые изучали звезду в галактике NGC 3621, расположенную в 22 миллионах световых лет от Земли. Ее масса превышала солнечную в 15 раз. Взрыв зафиксировали 10 апреля 2024 года. И Ян оперативно направил телескоп на объект всего через несколько часов после обнаружения.