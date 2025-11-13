Савичева о романе Дмитриенко и Пересильд: «Желаю им свадьбу и детей»

Певица Юлия Савичева в беседе с KP.RU поделилась своими мыслями о молодых коллегах и творческих планах. Артистка рассказала, что с теплом относится к певцу Ване Дмитриенко и пожелала ему счастья в отношениях с актрисой Анной Пересильд.
— Мне он тоже очень нравится. У них же там история с Пересильд сейчас. Я желаю им всего хорошего, детей, свадьбу сыграть, — поделилась Савичева.
По словам певицы, она даже планировала записать совместную песню с Дмитриенко, однако планы пока не реализовались. Артистка отметила, что у Вани сейчас другая творческая линия.
— Хотела с ним фит. Он говорит: «Что-нибудь напишу и потом решим». Но у него Пересильд сейчас! Ты что, какая Савичева? У них конкретно вот своя линия, я понимаю, что они делают. Это же ведь и пиар тоже. И это все продуманная история, — рассказала певица.
Ранее Юлия Савичева поделилась, что решила сменить музыкальное направление и перейти от поп-музыки к року. По словам певицы, на концертах именно рок-композиции вызывали у зрителей наибольший отклик.
Юлия Савичева: «Я уверена, что любовь на всю жизнь существует».