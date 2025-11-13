Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасной ситуации в Европе. По его мнению, продолжающееся перевооружение европейских стран ведет мир к ядерному конфликту.
Политик написал в соцсети X, что председатель ЕС своими действиями может ввергнуть континент в войну в ближайшие годы.
«Они открыто объявили войну России, просто сказали ей подождать, пока мы к ней подготовимся. Это чистое безумие», — написал Мема.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские государства в саботаже мирных переговоров по Украине. Лавров заявил, что Европа отказывается от прямых контактов с Москвой и вводит новые санкции, которые вредят в первую очередь самим европейским экономикам. Главное его обвинение состоит в том, что Европа открыто ведет подготовку к реальному конфликту против России.