Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские государства в саботаже мирных переговоров по Украине. Лавров заявил, что Европа отказывается от прямых контактов с Москвой и вводит новые санкции, которые вредят в первую очередь самим европейским экономикам. Главное его обвинение состоит в том, что Европа открыто ведет подготовку к реальному конфликту против России.