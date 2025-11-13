Раскрыто, что умные колонки все-таки подслушивают россиян

В Роскачестве рассказали, что говорить чувствительные вещи рядом с умными колонками нежелательно. Эти устройства постоянно анализируют звуки вокруг, и любая фоновая речь может использоваться для формирования профиля владельца — его интересов, привычек и даже маршрутов.
Эксперты подчёркивают, что единственный способ гарантировать тишину для колонки — физически выключить микрофон. Наличие такой кнопки называют главным критерием безопасности при выборе устройства. Полезно также регулярно проверять, какие разрешения выданы технике умного дома.
В Роскачестве советуют держать микрофон выключенным, когда колонка не используется. Например, если обращаться к ней только по выходным, то в будни он должен быть отключён. Похожий подход годится и для других устройств: камеру ноутбука можно закрывать шторкой, чтобы даже при взломе она не работала.
Специалисты объясняют, что колонка постоянно слушает окружение, но не записывает и не отправляет все разговоры подряд. Она ждёт слово-активатор, а анализ звуков проводится прямо внутри устройства. Передаются в основном технические данные, причём в зашифрованном виде.
Уточняется, что производители добавляют аппаратную защиту, чтобы нельзя было изменить функции прослушивания и задать колонке другие команды для активации.
