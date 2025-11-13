Раскрыто, что умные колонки все-таки подслушивают россиян

В Роскачестве советуют держать микрофон выключенным, когда колонка не используется. Например, если обращаться к ней только по выходным, то в будни он должен быть отключён. Похожий подход годится и для других устройств: камеру ноутбука можно закрывать шторкой, чтобы даже при взломе она не работала.