«Сказали новые»: игрушки для взрослых подарили центру помощи многодетным

В центр помощи многодетным семьям «Радость» тюменцы передали две секс-игрушки. Руководство организации уточнило, что, по словам благодетелей, предметы новые.
Сотрудники центра рассказали, что вместе с игрушками пришла записка, в которой говорилось, что муж подруги работает в секс-шопе и вещи лежали без дела, поэтому решили их пожертвовать.
— Передали нам в центр вот такие «взрослые игрушки». Еще приложили записку. Там отмечено, что они новые. Сказали, мол, муж подруги в секс-шопе работает. Лежали без дела, решили пристроить, — рассказали в центре.
В «Радости» отметили, что подобные подарки поступают примерно раз в год. Ранее им присылали, например, открывашку в виде полового органа. Обычно такие предметы распределяют среди нуждающихся наравне с бытовой техникой. Иногда же игрушки остаются в центре — например, открывашкой сотрудники пользуются на волонтерской кухне, передает Ura.Ru.
