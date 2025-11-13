«Сказали новые»: игрушки для взрослых подарили центру помощи многодетным

В «Радости» отметили, что подобные подарки поступают примерно раз в год. Ранее им присылали, например, открывашку в виде полового органа. Обычно такие предметы распределяют среди нуждающихся наравне с бытовой техникой. Иногда же игрушки остаются в центре — например, открывашкой сотрудники пользуются на волонтерской кухне, передает Ura.Ru.