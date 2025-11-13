В АТОР объяснили, сколько стоит встретить Новый год в Казани для москвичей

«Три дня в Казани вместе с экскурсионной программой будет стоить около 30 тыс. рублей. Если туристы добираются, например, из Москвы до столицы Татарстана на поезде в купе, то еще 15 тыс. рублей они потратят на проезд в обе стороны. Если москвичи полетят в Казань на самолете, то отдадут за билеты около 20 тыс. рублей. Также еще 8−10 тыс. рублей следует заложить на новогоднюю программу, банкеты, рестораны», — посчитал собеседник агентства.