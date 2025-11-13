За последние три года Молдова потеряла 10 тысяч гектаров яблоневых садов: Из-за блокирования рынков сбыта, фермеры пускают деревья под нож

Но он видит позитивную часть в том, что если еще в 2021-м году 96% молдавских яблок уходило на рынок России, то теперь поставки осуществляются в 33 государства, правда, Россия всё равно остаётся первым потребителем, на втором месте Румыния, на третьем Беларусь, а на четвёртом Саудовская Аравия.