В Молдове за последние три года площади яблоневых садов сократились на 10 тысяч гектаров, сообщил исполнительный директор ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ.
Но он видит позитивную часть в том, что если еще в 2021-м году 96% молдавских яблок уходило на рынок России, то теперь поставки осуществляются в 33 государства, правда, Россия всё равно остаётся первым потребителем, на втором месте Румыния, на третьем Беларусь, а на четвёртом Саудовская Аравия.
В настоящем урожай яблок составляет около 400 тысяч тонн, однако еще семь лет назад доходил до 600 тысяч тонн и без перехода к современным технологиям вернуться к этим показателям проблематично:
«Надо поставить цель по созданию современных садов, которые дают урожай, не скажем так, 10 тонн с гектара, но достичь по крайней мере средний урожай 35 тонн яблок на уровне республики, тогда мы сможем достичь былых глобальных показателей производства».
Ну и, понятно, садоводы всё ещё надеются на рынок Индии, который открыли ещё когда, уже успела уйти с должности и первый посол Молдовы в Нью-Дели, но поставки всё ещё мизерны.
Напомним, что на молдавских яблоках зарабатывают румынские перевозчики, которые доставляют нашу продукцию в Россию. Поэтому Румыния и закупает наши яблочки. А вы говорите ЕС…
