В Госдуме хотят запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2017 года

В России необходимо запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. С таким предложением в четверг, 13 ноября, выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий уже обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой.

— Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Нужно продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, — говорится в документе.

По словам депутата, подобные меры позволяют открыть абсолютно новый подход к антитабачной политике в стране.

— Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание «табачного ценза», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

Недавно депутаты Госдумы также заявили, что на бутылках со спиртным нужно размещать информацию о ежегодном количестве смертей, заболеваний и увольнений, связанных с употреблением алкоголя.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал на необходимость значительно ужесточить ответственность за употребление спиртного в неположенных местах.