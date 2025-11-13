«Единственный раз в угол поставила»: Савичева рассказала, как воспитывает дочь

Певица Юлия Савичева поделилась, как воспитывает свою дочь Аню и какие принципы считает важными в общении с ребенком. По словам артистки, она старается избегать наказаний и всегда ищет с дочкой общий язык. Об этом исполнительница рассказала в интервью KP.RU.
— Не во всем потакать, конечно. Потому что таким образом ты расхолаживаешь ребенка, и в дальнейшем ты получишь избалованного, который не ценит ни подарки, ни внимания, ни людей. Поэтому как-то нужно варьировать. А насчет табу в плане рукоприкладства — не дай бог! Ремень ни в коем случае! — подчеркнула Савичева.
Певица призналась, что за все время лишь однажды допустила наказание в виде «угла». По ее словам, это случилось, когда дочери исполнилось три года, и у них был непростой период.
— Помню, она однажды меня очень сильно довела до какого-то такого состояния. Я помню, в угол поставила, и единственное, что было — это под зад дала. Единственный раз, когда это было, больше ничего, — поделилась артистка.
Савичева добавила, что до сих пор вспоминает тот случай и сомневается, стоило ли так поступать. Артистка уверена, что родителям важно сохранять спокойствие и уважение к ребенку.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.
Юлия Савичева: «Я уверена, что любовь на всю жизнь существует».