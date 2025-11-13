В 40 тысяч рублей оценил суд покусанную собакой ногу омички

Омичка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к местной жительнице после нападения ее собаки. По ее словам, животное напало на нее вырвавшись из вольера, находящегося на территории автомобильной мастерской, куда женщина приехала чинить свою машину. Собака, со слов женщины, трижды укусила ее в левую ногу. Пострадавшая забежала обратно в автомобиль и вызвала скорую помощь. Спустя время на месте происшествия появилась хозяйка собаки, которая передала омичке 10 000 рублей на повреждение одежды и покупку медикаментов.