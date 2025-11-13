В 40 тысяч рублей оценил суд покусанную собакой ногу омички

Омский суд постановил взыскать с хозяйки собаки компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Деньги получила омичка, которую трижды укусила в ногу вырвавшееся из вольера животное.
Омичка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к местной жительнице после нападения ее собаки. По ее словам, животное напало на нее вырвавшись из вольера, находящегося на территории автомобильной мастерской, куда женщина приехала чинить свою машину. Собака, со слов женщины, трижды укусила ее в левую ногу. Пострадавшая забежала обратно в автомобиль и вызвала скорую помощь. Спустя время на месте происшествия появилась хозяйка собаки, которая передала омичке 10 000 рублей на повреждение одежды и покупку медикаментов.
Супруг владелицы агрессивного пса предложил скидку 50% на ремонт автомобиля, но пострадавшая отказалась, оценив моральный ущерб в 30 000 рублей. Исследовав материалы дела суд постановил взыскать с хозяйки собаки в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Исполнительный документ о взыскании денежных средств в пользу гражданки поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 города Омска. Причиненный омичке моральный вред компенсирован, решение суда исполнено, отметили в ведомстве.