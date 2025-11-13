Адвокаты экс-замгубернатора Ростовской области потребовали смягчить обвинение

— Подсудимый признал вину в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ) не признал в полном объеме и не считает себя виновным по этой статье, — прокомментировали в инстанции.