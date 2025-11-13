Адвокаты экс-замгубернатора Ростовской области потребовали смягчить обвинение

Адвокаты бывшего заместителя губернатора — экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева попросили переквалифицировать обвинение с получения взятки на превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Подсудимый признал вину в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ) не признал в полном объеме и не считает себя виновным по этой статье, — прокомментировали в инстанции.
Дело рассматривается в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. Вчера, 12 ноября, провели прения сторон, а также выступил сам подсудимый. На слушаниях должны объявить приговор.
Напомним, ранее прокурор запросил для Виталия Кушнарева 14 лет колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей. Также накануне в судебном порядке постановили обратить в доход государства более 160 млн рублей, принадлежащих Виталию Кушнареву и его супруге.
Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.