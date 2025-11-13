Ричмонд
В ХМАО объявили актировку для школьников второй смены

В ХМАО 13 ноября отмены занятия школьников второй смены в двух поселках. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27 до −28,6 градусов, а ветер до одного метров в секунду.

Актировка объявлена в двух поселках.

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

с 1-го по 4-й класс — Сорум, Сосновка.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО.

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

1−4 классы:

−29 градусов, без ветра;-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1−9 классы.

−32 градусов, без ветра;-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1−11 классы:

−36 градусов, без ветра;-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.