«Это сложный, злой мир»: Юлия Савичева рассказала о темной стороне шоу-бизнеса в России

Певица Юлия Савичева в интервью KP.RU откровенно рассказала о сложностях работы в российском шоу-бизнесе. Артистка призналась, что дружба в индустрии — большая редкость, а за красивыми улыбками на красных дорожках часто скрывается лицемерие.
— Это же очень сложный мир. Такой вот он злой, я бы так сказала. Нужно пытаться абстрагироваться и понимать, что это часть твоей профессии, это работа. И я понимаю, что близко к сердцу какие-то вещи нельзя принимать, — отметила Савичева.
По словам певицы, к специфике шоу-бизнеса невозможно привыкнуть полностью. Она старается абстрагироваться от недобросовестных людей и понимать, что часть событий — это просто правила игры, в которых приходится участвовать. Савичева подчеркнула, что важно идти своим путем, несмотря на возможные последствия.
— Нельзя сокрушаться из-за того, что не происходит так, как хотелось. Главное идти своим путем, а я, как обычно, выбираю самый сложный. Я хочу быть честной с собой и людьми, — заключила исполнительница.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.
Юлия Савичева: «Я уверена, что любовь на всю жизнь существует».