Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет

В Вильнюсе заявили, что рэпер может представлять угрозу национальной безопасности Литвы.

Источник: Аргументы и факты

Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иностранным агентом в России, в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в страну. Об этом рассказал журналистам представитель Департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас.

«Запрет на въезд для Моргенштерна* вступает в силу немедленно и будет действовать в течение десяти лет», — уточнил он.

По словам Пукинскаса, решение было принято на основании обращения министерства иностранных дел Литвы и дополнительной информации, свидетельствующей о том, что пребывание артиста на территории страны может представлять угрозу нацбезопасности.

О предложении литовского МИД запретить въезд реперу в страну стало известно 6 ноября.

В октябре мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложить объявить Моргенштерна* нежелательным лицом на территории Литвы. В обоснование своей позиции градоначальник указал на позицию рэпера относительно принадлежности Крыма, а также его публичное выражение уважения в адрес президента РФ Владимира Путина.

* Включен в реестр иноагентов в России.