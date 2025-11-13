Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет

Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иностранным агентом в России, в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в страну. Об этом рассказал журналистам представитель Департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас.
«Запрет на въезд для Моргенштерна* вступает в силу немедленно и будет действовать в течение десяти лет», — уточнил он.
По словам Пукинскаса, решение было принято на основании обращения министерства иностранных дел Литвы и дополнительной информации, свидетельствующей о том, что пребывание артиста на территории страны может представлять угрозу нацбезопасности.
О предложении литовского МИД запретить въезд реперу в страну стало известно 6 ноября.
В октябре мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложить объявить Моргенштерна* нежелательным лицом на территории Литвы. В обоснование своей позиции градоначальник указал на позицию рэпера относительно принадлежности Крыма, а также его публичное выражение уважения в адрес президента РФ Владимира Путина.
* Включен в реестр иноагентов в России.