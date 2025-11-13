Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сюрприз от Игоря Сандера: маэстро посетил вечер в компании очаровательной спутницы

Неожиданностью вечера стал выход в свет известного семьянина Игоря Сандера. Музыкант, вот уже 35 лет состоящий в браке с дизайнером Ольгой, одной из лучших в своей профессии в России, появился на мероприятии в компании очаровательной спутницы. Ей оказалась популярная певица Екатерина Король, известная как Волга Король. Маэстро оживлённо беседовал с певицей, активно жестикулировал и смеялся. Покинули торжество они также вместе, оставив простор для светских предположений.

Неожиданностью вечера стал выход в свет известного семьянина Игоря Сандера. Музыкант, вот уже 35 лет состоящий в браке с дизайнером Ольгой, одной из лучших в своей профессии в России, появился на мероприятии в компании очаровательной спутницы. Ей оказалась популярная певица Екатерина Король, известная как Волга Король. Маэстро оживлённо беседовал с певицей, активно жестикулировал и смеялся. Покинули торжество они также вместе, оставив простор для светских предположений.