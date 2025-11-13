Сюрприз от Игоря Сандера: маэстро посетил вечер в компании очаровательной спутницы

Неожиданностью вечера стал выход в свет известного семьянина Игоря Сандера. Музыкант, вот уже 35 лет состоящий в браке с дизайнером Ольгой, одной из лучших в своей профессии в России, появился на мероприятии в компании очаровательной спутницы. Ей оказалась популярная певица Екатерина Король, известная как Волга Король. Маэстро оживлённо беседовал с певицей, активно жестикулировал и смеялся. Покинули торжество они также вместе, оставив простор для светских предположений.