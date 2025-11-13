Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слава впервые призналась в изменах

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассталась со своим мужем Анатолием. Как рассказала артистка, она давно знала о его изменах, поэтому, дабы «восстановить справедливость» решила действовать теми же методами. Признание артистки- на видео.

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассталась со своим мужем Анатолием. Как рассказала артистка, она давно знала о его изменах, поэтому, дабы «восстановить справедливость» решила действовать теми же методами. Признание артистки- на видео.