Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассталась со своим мужем Анатолием. Как рассказала артистка, она давно знала о его изменах, поэтому, дабы «восстановить справедливость» решила действовать теми же методами. Признание артистки- на видео.
Слава впервые призналась в изменах
Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассталась со своим мужем Анатолием. Как рассказала артистка, она давно знала о его изменах, поэтому, дабы «восстановить справедливость» решила действовать теми же методами. Признание артистки- на видео.